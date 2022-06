Polícia apreende tabletes de cocaína com selo da ‘Ferrari’ em Rio Preto

Homem de 42 anos foi preso após ser flagrado com a droga no bairro Jardim Herculano, nesta quinta-feira (2). Suspeito era investigado por envolvimento com o tráfico de drogas.

Um homem de 42 anos foi preso após ser flagrado com 19 tabletes de cocaína no bairro Jardim Herculano, em São José do Rio Preto/SP, na manhã desta quinta-feira (2.jun). O entorpecente estava em embalagens com selos da Ferrari, montadora italiana de carros esportivos de luxo.