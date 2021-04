Polícia apreende mais de três toneladas de maconha em carreta abandonada em posto de combustíveis 

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, droga foi encontrada em meio a sacos de sementes de alpiste; veículo estava em posto de combustíveis da BR-153, em Bady Bassitt/SP.

Mais de três toneladas de maconha foram encontradas em uma carreta abandonada no pátio de um posto de combustíveis da BR-153, em Bady Bassitt/SP, na quinta-feira (22).

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), viaturas policiais faziam ronda no trecho quando os policiais encontraram o veículo abandonado.

Em revista na carreta, os fardos de maconha foram encontrados em meio a sacos de sementes de alpiste. A droga pesou 3.338 quilos e foi apreendida.

Policiais procuraram pelo motorista, mas ele não foi encontrado. O caso foi encaminhado à Polícia Federal de São José do Rio Preto/SP para investigação.

*Com informações do g1