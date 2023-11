Polícia apreende 321 kg de maconha em trailer para transporte de animais  

A abordagem da Polícia Militar Rodoviária ocorreu na Rodovia Washington Luiz, na região de Nhandeara/SP; um casal foi preso.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu um casal transportando 321,15 kg de maconha em um trailer para transporte de animais, na tarde desta quinta-feira (23.nov), na Rodovia Washington Luiz, na região de Nhandeara/SP.

De acordo com o apurado, a abordagem ocorreu durante a Operação Impacto. A equipe deu ordem de parada para um veículo rebocando um trailer com um cavalo em seu interior. Após uma breve entrevista, o condutor que estava acompanhado da esposa e da filha, não soube relatar com exatidão para onde iria levar o animal.

Diante da atitude suspeita, os policiais fizeram uma busca mais detalhada e encontraram 294 tabletes da droga em um fundo falso do trailer.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Nhandeara.