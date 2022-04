Polícia apreende barras de ouro avaliadas em mais de R$ 1 milhão escondidas em banco de carro 

Metal precioso sem procedência estava dividido em 22 barras e foi encontrado dentro do estofado de um veículo na rodovia BR-153, em São José do Rio Preto/SP.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde do domingo (3.abr) barras de ouro avaliadas em mais de R$ 1 milhão na BR-153, no trecho que passa por São José do Rio Preto/SP.

Segundo a polícia, a carga do metal precioso sem procedência estava escondida no banco de um veículo abordado pelos policiais.

Segundo a PRF, 22 barras estavam escondidas em um compartimento dentro do estofado do veículo, que juntas pesaram mais de 3 kg.

O motorista do veículo, de 45 anos, não deu detalhes sobre a mercadoria encontrada, apenas que saiu do norte do país. Ele foi ouvido e liberado.

O ouro e o veículo foram apreendidos. O homem responderá em liberdade pelo crime de usurpar bem da União sem autorização.

*Informações/g1