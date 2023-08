Polícia apreende 2º adolescente suspeito de matar homem encontrado dentro de carro ligado em Rio Preto 

Crime ocorreu no sábado (29), na avenida Carolina da Silveira, mas o criminoso foi apreendido nesta segunda-feira (31); Fábio Mortareli da Cunha, de 46 anos, foi encontrado com perfurações no corpo.

A Polícia Civil apreendeu o segundo adolescente suspeito de matar um homem de 46 anos em São José do Rio Preto/SP. A vítima foi encontrada com perfurações no corpo dentro de um carro ligado na Avenida Carolina da Silveira. O crime ocorreu no sábado (29.jul), mas o criminoso foi apreendido nesta segunda-feira (31).

Conforme a Polícia Civil, o adolescente foi até a delegacia para se apresentar. Após prestar depoimento, ele confessou o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar encontrou o corpo de Fábio Mortareli da Cunha com perfurações. Durante a investigação, a equipe apurou que o adolescente que atirou no homem tinha problemas pessoais com a vítima e se reuniu com o comparsa para cometer o crime.

O atirador foi encontrado pela polícia em Engenheiro Schmidt, distrito de Rio Preto, no domingo (30). Ele confessou o crime e foi levado para a Fundação Casa.

