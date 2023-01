Polícia apreende 12 mil comprimidos de ecstasy na Rodovia Washington Luís 

Apreensão foi realizada na manhã desta sexta-feira, durante a Operação Impacto, que visa o combate e prevenção a diversos tipos de crimes.

A Polícia Militar Rodoviária prendeu na manhã desta sexta-feira (20.jan), 12 mil comprimidos de ecstasy com um passageiro em um ônibus. O veículo foi abordado na Rodovia Washington Luís (SP-310), em São José do Rio Preto/SP.

A equipe do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) abordou o ônibus de linha interestadual, que havia saído do Paraná. Em vistoria no veículo, os policiais notaram o nervosismo de um dos passageiros. Por esse motivo resolveram realizar buscas na bagagem do passageiro, onde foram encontrados os entorpecentes.

As drogas foram apreendidas e o passageiro preso em flagrante por tráfico de drogas.

A Operação Impacto, que está sendo realizada em todo Estado de São Paulo, tem o objetivo de atuar no combate e prevenção a diversos tipos de crimes.

*Com informações do Diário da Região/Sarah Belline