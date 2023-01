Polícia Ambiental resgata duas araras-canindé em Tanabi 

As aves estão ameaçadas de extinção e apresentavam sinais de maus-tratos.

A Polícia Ambiental resgatou duas araras-canindé que estavam sendo mantidas em cativeiro, nesta quinta-feira (12.jan), em Tanabi/SP. As aves estão ameaçadas de extinção e apresentavam sinais de maus-tratos.

Os policiais chegaram ao local após uma denúncia anônima relatando que as aves estavam presas em uma empresa e sem os cuidados adequados. No local, as equipes constataram que as aves estavam em um viveiro com pouco espaço e com grande quantidade de fezes.

Segundo a polícia, as aves estavam recebendo apenas sementes de girassóis, o que não é suficiente. O responsável foi autuado em R$ 16,5 mil pelo crime de maus-tratos e por manter as aves em cativeiro.

As araras foram resgatadas e encaminhadas para a Associação Protetora de Animais Silvestres (Apas), em Assis/SP, onde receberam os cuidados adequados.

*Com informações do Diário da Região/Sarah Belline