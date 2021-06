Polícia Ambiental resgata ave silvestre mantida em cativeiro e homem é multado

Ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (31), em Jales/SP.

Durante o decorrer da “Operação Gaia”, realizada em todo o Estado de São Paulo pela Polícia Militar Ambiental em comemoração à Semana do Meio Ambiente, policiais ambientais realizavam policiamento ambiental pela área urbana de Jales/SP, no bairro Jardim Trianon, quando ao realizar a fiscalização de um criador de passeriformes constataram irregularidade.

No local, uma ave da fauna silvestre da espécie Coleirinho-Papa-Capim, que foi capturada ilegalmente na natureza havia sido inserida numa anilha a fim de legalizá-la. Diante do flagrante, um auto de infração ambiental foi lavrado no valor de R$ 500,00.