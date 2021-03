Polícia Ambiental recupera maquinário agrícola furtado

Trator e equipamentos foram recuperados escondidos em área de mata fechada em Itajobi/SP.

A Polícia Militar Ambiental recuperou maquinário agrícola furtado, na segunda-feira (22), Itajobi/SP, durante patrulhamento em decorrência da realização da Operação alusiva ao Dia Mundial da Água.

De acordo com informações, os policiais ambientais da 1ª Companhia do 4º Batalhão patrulhavam cientes do furto de um trator no município, quando em área rural notaram o rastro de um maquinário agrícola, e ao averiguarem localizaram em meio a uma mata fechada, um trator acoplado a uma roçadeira e uma roçadeira avulsa, todos produtos de furto.

Os equipamentos foram apresentados na Delegacia de Polícia de Itajobi; de onde o trator e roçadeira foram devolvidos para o proprietário. Já a outra roçadeira, seria devolvida posteriormente para outra vítima do crime de furto.