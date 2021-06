Polícia Ambiental recupera 30 cabeças de gado furtadas de propriedade rural

De acordo com a corporação, os animais foram encontrados em um sítio de Pindorama/SP. O proprietário afirmou à polícia que um amigo pediu para usar o pasto e que não sabia a origem dos animais.

Os verdadeiros donos das cabeças de gados foram chamados para fazer o reconhecimento dos animais. O proprietário do sítio flagrado com os animais no pasto vai ser investigado por receptação.

*Com informações do g1