Polícia Ambiental realiza “Operação Carnaval Mais Seguro 2022”

Operação começou nesta sexta-feira (25) e vai até a próxima quarta (2); sendo intensificadas ações de policiamento ostensivo e atividades de preservação da ordem pública e de proteção ao meio ambiente.

A Polícia Militar Ambiental deflagrou nesta sexta-feira (25.fev) a “Operação Carnaval Mais Seguro 2022”, culminando no dia 2 de março. A informação é do Comando do 4º Batalhão.

Neste período, serão intensificadas as ações de policiamento ostensivo nas atividades de preservação da ordem pública e de proteção ao meio ambiente, com enfoque na prevenção e repressão de infrações ligadas à ictiofauna, combatendo a pesca predatória em razão de estarmos próximos do fim do período da Piracema, e caça de animais silvestres, além de atuar na prevenção ao cometimento de delitos praticados nesse período, em especial furto e roubo, salvaguardando as pessoas em seu patrimônio e integridade física.

