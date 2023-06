Polícia Ambiental promove educação ambiental na Escola Militar Mirim de Jales 

Cerca de 40 alunos, com idades entre 5 e 15 anos, acompanhados por responsáveis, participaram da atividade de conscientização ambiental.

Em uma iniciativa de conscientização e aproximação com a comunidade, a Polícia Militar Ambiental de Jales/SP, promoveu no último sábado (24.jun) uma atividade de educação ambiental na sede da Base do 1º Pelotão Ambiental.

A corporação recebeu a visita de cerca de 40 alunos, com idades entre 5 e 15 anos, acompanhados por responsáveis e instrutores da Escola Militar Mirim de Jales. O objetivo principal da atividade foi proporcionar aos jovens estudantes uma oportunidade única de conhecer de perto o trabalho realizado pela Polícia Militar Ambiental, bem como a importância da preservação do meio ambiente.

Durante duas horas, das 10h às 12h, os alunos tiveram a oportunidade de explorar as dependências do quartel, conhecer de perto as viaturas utilizadas nas operações ambientais e aprender sobre os equipamentos e rotinas da unidade.

Os policiais militares ambientais se empenharam em transmitir conhecimentos relevantes sobre a proteção da natureza, ressaltando a importância da preservação dos recursos naturais e da fauna e flora locais.

A iniciativa foi muito bem recebida pelos participantes, que expressaram entusiasmo e gratidão pela oportunidade de vivenciar de perto o trabalho dos policiais militares ambientais. Além disso, a atividade contribuiu para estreitar os laços entre a Polícia Militar Ambiental e a comunidade, fortalecendo a confiança e o respeito mútuo, sendo fundamental para despertar a consciência ecológica nos jovens desde cedo.