Polícia Ambiental promove ‘Concurso de Fotografia’ em comemoração ao Dia da Árvore

No dia 21 de setembro também se comemora do Dia do Policial Militar Ambiental.

O “Dia do Policial Militar Ambiental” foi instituído por meio da Lei Estadual n° 14.744, de 17 de abril de 2012 e a data escolhida não poderia ser mais apropriada porque nesta data também se comemora o “Dia da Árvore”.

A árvore por si só já simboliza equilíbrio em todos os seus aspectos, pois atua diretamente nos fatores fundamentais para a manutenção das mais diversas formas de vida, melhora a qualidade do ar, diminui a poluição, serve de moradia para inúmeras espécies de animais, fornece alimentos e produtos, proporciona sombra, reduz a temperatura, melhora a umidade do ar, evita a erosão do solo e também deixa as paisagens muito mais belas.

As árvores também garantem a segurança hídrica pois não existe sistema de abastecimento de água sem a preservação das matas ciliares. Sem as árvores a chuva vira enxurrada, a água corre sem obstáculos de forma violenta, carrega todo tipo de sedimentos, causa erosão do solo, assoreamento dos rios e nos centros urbanos as tão temidas enchentes.

Concurso de Fotografia

Para comemorar esta importante data, a Polícia Militar Ambiental lança uma campanha cultural de fotografia com o objetivo de engajar as pessoas sobre a preservação ambiental e a história da Polícia Militar Ambiental.

A participação é simples, basta produzir uma fotografia em boa resolução sobre a atividade da Polícia Militar Ambiental, também será possível participar enviando fotos antigas ou recortes de jornais. Os três vencedores serão agraciados com a medalha Challenge Coin “Valor Ambiental” e suas fotografias poderão estar no próximo livro histórico da Polícia Militar Ambiental.

Operação Floresta Amiga II

Além da campanha, será deflagrada em todo o Estado de São Paulo, nos dias 21 e 22 de setembro de 2021, a Operação Floresta Amiga II em parceria com o PROCON-SP Ambiental e com o emprego de mais de 1.320 policiais militares ambientais, 452 viaturas terrestres e 52 viaturas náuticas dos quatro Batalhões de Polícia Ambiental.

A operação tem como foco a fiscalização do transporte, armazenamento e comércio de madeira nativa no Estado de São Paulo e conscientizar o cidadão para o consumo responsável e a preservação das florestas, em especial a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica.