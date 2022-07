Polícia Ambiental prende suspeito de furtar fios na zona rural de Votuporanga 

Os policiais encontraram com o indivíduo, que estava em uma bicicleta, o cadeado que era utilizado pelo sitiante para trancar o galpão.

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de furto qualificado, neste domingo (10.jul), por equipes da Polícia Militar Ambiental, em atividade delegada ambiental, após o crime cometido em uma propriedade rural no bairro Barreiro, em Votuporanga/SP.

De acordo com apurado, unidades da corporação realizavam patrulhamento pela área, quando foram informadas do arrombamento de um galpão de armazenamento e o furto fios do sítio.

Em seguida, os policiais avistaram um indivíduo em uma bicicleta, carregando uma mochila; sendo que após abordagem, encontraram fios de diversas bitolas, um alicate e um cadeado que estava estourado.

De volta ao local do crime, o sitiante reconheceu o cadeado encontrado com o ciclista, como o utilizado por ele para trancar o galpão.

O indivíduo, que não teve identidade revelada, foi preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.