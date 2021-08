Polícia Ambiental prende suspeito de furtar 500 kg de cabos de cobre

Indivíduo contou aos policiais que outros comparsas conseguiram fugir. Cerca de 600 metros de cabos que haviam sido furtados de barracões de uma empresa em Icém/SP, foram recuperados.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento no início da madrugada desta quarta-feira (25) em decorrência da “Operação Paz e Proteção”, quando a equipe da 1ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Ambiental, fiscalizava pela Rodovia Armando Sales de Oliveira (SP-322), na zona rural de Icém/SP e localizaram um veículo VW/Saveiro, parado em um carreador canavieiro em atitude suspeita.

De acordo com informações, após realizar a abordagem, um dos ocupantes conseguiu fugir em meio ao canavial, sendo averiguado o outro ocupante; ao lado do veículo, foram encontrados vários cabos elétricos de cobre, prontos para serem carregados. Ainda em buscas em meio ao canavial, foi localizado outro veículo, um Renault/Clio, não sendo localizado seu condutor.

Questionado, o suspeito informou aos policiais que ele, juntamente com outros envolvidos que conseguiram fugir, haviam furtado os cabos de cobre, em uma empresa situada às margens da rodovia. No total, foram furtados cerca de 600 metros de cabos de cobre, de diversas espessuras, pesando aproximadamente 500 quilos.

Diante do fato, os policiais ambientais fizeram contato com o responsável pela segurança da empresa, o qual vistoriou o estabelecimento e constatou o furto dos cabos de cobre de alguns barracões desativados nos fundos do empreendimento.

O indivíduo foi preso em flagrante por furto, sendo apresentado na Central de Flagrante de Nova Granada/SP, onde permaneceu à disposição da Justiça. Materiais e veículos foram apreendidos.