Polícia Ambiental prende receptador e recupera motocicleta furtada em Votuporanga

Veículo havia sido furtado no dia anterior em Dirce Reis/SP.

A Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento em decorrência da Operação “Toque de Recolher” pelo bairro Parque Figueira, em Votuporanga/SP, na quarta-feira (10), quando recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada em Dirce Reis/SP, além de prender o receptador, o condutor e um terceiro com droga.

De acordo com informações, a equipe patrulhava o município, quando os policiais avistaram um indivíduo, empinando uma motocicleta Honda/CGTitan, de cor preta, em via pública, enquanto outros dois assistiam as infrações ao código de trânsito; no entanto, ao perceberem a presença da viatura, o condutor da moto e os indivíduos tentaram fugir, porém foram contidos e abordados.

Em seguida, em revista pessoal aos indivíduos que estavam acompanhando as manobras, foram localizados no interior de uma pochete, maconha, um apetrecho usado no preparo do entorpecente, assim como 50 papéis de seda. Já com o condutor da moto, nada de ilícito foi encontrado, porém, ao efetuar a pesquisa veicular, ficou esclarecido que o veículo se tratava de produto de furto ocorrido na região, no dia anterior.

Questionado, o condutor teria contado que adquiriu a moto pelo valor de R$ 100 ainda naquele dia e identificou o vendedor. Diante do exposto, o condutor e o comprador da moto foram presos por receptação e conduzidos à Central de Flagrantes. Um termo circunstanciado por porte de drogas foi lavrado ao outro homem.