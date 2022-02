Polícia Ambiental prende procurado pela Justiça no rio São José 

Indivíduo estava acompanhado de outras duas pessoas, pescando com redes e tarrafa no rio de Votuporanga/SP; eles foram multados em R$ 6 mil.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Militar Ambiental durante fiscalização no rio São José dos Dourados, em Votuporanga/SP, nesta quinta-feira (3.fev).

De acordo com apurado, a equipe realizava policiamento ambiental pela área para coibir a pesca predatória, principalmente, porque a pesca no referido rio está suspensa pela piracema, quando abordaram três indivíduos pescando com redes e tarrafa no rio.

No entanto, durante o procedimento de pesquisa de documentos, um dos homens constou como procurado pela Justiça, sendo preso e apresentado na Central de Flagrantes, onde foi colocado à disposição da Justiça.

Com os indivíduos foram apreendidas três redes, totalizando 150 metros, além de uma tarrafa, porém, ainda não haviam capturado peixes. Em decorrência das infrações ambientais eles acabaram autuados em R$ 6 mil.