Polícia Ambiental prende motociclista por tráfico de drogas e direção perigosa

Flagrante ocorreu no bairro Jardim Santa Bárbara em Fernandópolis/SP, nesta sexta-feira (20).

Um indivíduo foi preso pela Polícia Militar Ambiental, por tráfico de drogas e direção perigosa nesta sexta-feira (20), no bairro Jardim Santa Bárbara, em Fernandópolis/SP.

De acordo com informações, os policiais militares ambientais realizavam patrulhamento, quando flagraram o condutor da motocicleta efetuando manobras perigosas, se equilibrando com somente uma das rodas, gerando situação de risco na via.

No entanto, ao notar a aproximação da viatura, o indivíduo tentou fugir, porém acabou detido; em busca pessoal e pelo veículo, foram encontrados seis gramas de crack e R$ 355,00 em cédulas diversas, possivelmente proveniente da venda de drogas.

O indivíduo foi apresentado no Plantão Policial, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça. A motocicleta usada nos crimes permaneceu apreendida.