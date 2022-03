Polícia Ambiental prende homem com revólver em estrada rural de Votuporanga 

Policiais em atividade delegada flagraram o indivíduo com a arma em um bloqueio ambiental na Estrada Rural Pedro Quincas; ele pagou fiança e responderá em liberdade.

Um homem foi preso e um revólver calibre 38, municiado, apreendido durante uma fiscalização da Polícia Militar Ambiental, em atividade delegada, na Estrada Rural Pedro Quincas, em Votuporanga/SP, neste sábado (19.mar).

De acordo com apurado pelo jornal Diário de Votuporanga, os policiais militares realizavam um bloqueio ambiental na via, quando abordaram um veículo e o condutor apresentava nervosismo; questionado sobre algo ilícito no carro, ele teria confessado a existência de um revólver carregado com cinco munições, atrás do banco do motorista, o que foi constatado em seguida.

Perguntado sobre a documentação da arma, o homem não apresentou, explicando ainda que o revólver seria para sua proteção pessoal; sendo preso por porte ilegal de arma de fogo, apresentado na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde foi ouvido, pagou fiança estipulada em R$ 1.212,00 e liberado para responder em liberdade.