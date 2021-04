Polícia Ambiental prende dupla por porte ilegal de arma e caça na área rural de Santa Fé do Sul

Homens portavam uma arma de pressão adaptada para calibre 22, munições e petrechos usados na prática de caça de animais silvestres.

A Polícia Militar Ambiental prendeu em flagrante dois homens por porte ilegal de arma de fogo e suspeita de caça na área rural de Santa Fé do Sul/SP, na noite desta sexta-feira (23).

De acordo com informações, os policiais militares realizavam patrulhamento náutico, pela represa de Ilha Solteira, bairro córrego do Peba, quando ouviram barulho de disparo de arma de fogo; sendo que após diligências flagraram dois indivíduos efetuando a prática de caça no interior da área de preservação permanente da represa.

Após à abordagem e revista pessoal, foi localizado em posse dos indivíduos, uma espingarda de pressão adaptada para calibre .22, várias munições intactas e petrechos utilizados na prática de caça (faca, corda e lanterna).

Diante do flagrante, foram aplicadas multas “por caçar espécimes da fauna silvestre nativa sem autorização da autoridade competente”, no valor de R$ 2 mil.

A dupla foi presa em flagrante e apresentada na Central de Polícia Judiciária de Jales/SP, juntamente com a arma, munições e petrechos; onde foi ouvida e liberada após pagamento de fiança para responder em liberdade.