Polícia Ambiental prende dupla por caça e porte ilegal de arma de fogo 

Indivíduos foram abordados na noite de segunda-feira, em uma estrada rural de Jales/SP; armas e apetrechos foram apreendidos.

Dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo e ato de caça na noite da última segunda-feira (14.ago), em uma estrada rural de Jales/SP.

De acordo com o apurado, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento, durante a atividade delegada agro, quando pela estrada rural JAL-168 no cruzamento com a JAL-262, próximo a comunidade rural dos bairros Arribada e Quebra-Cabaça, abordaram um veículo.

Inicialmente, em busca pessoal no condutor e passageiro, nada de ilícito foi encontrado; porém após vistoria no veículo, os PMs localizaram armas de fogo, sendo duas espingardas calibre .24 e .36 e cartuchos para os respectivos calibres; além de pólvora, socador e espoletas para recarga de cartuchos, facão, lanternas e cordas de náilon.

Ainda segundo apurado, tendo em vista as armas, os apetrechos e o local ser propício para a prática de caça, os policiais notaram a intenção da dupla de praticar o crime de caça; o que foi confirmado pelos abordados.

Durante pesquisa de documentos, um dos indivíduos possuía passagem por tráfico de drogas, contudo, não era procurado.

A dupla foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Jales, onde foi ouvida e teve fiança arbitrada. Os indivíduos também foram multados em R$ 500 – cada.