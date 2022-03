Polícia Ambiental prende dupla pelo furto de 62 sacos de soja em Fernandópolis 

Suspeita da polícia é de que os criminosos sejam membros de uma quadrilha especializada em furtos de insumos agrícolas.

Dois homens foram presos pela Polícia Militar Ambiental na área rural de Fernandópolis/SP, na manhã desta quarta-feira (30.mar), suspeitos de terem furtado 62 sacos de grãos de soja.

De acordo com apurado, por volta das 8h, uma equipe realizava patrulhamento em uma área conhecida por ocorrer furtos de grãos e insumos agrícolas; quando os policiais se depararam com uma caminhonete saindo de uma propriedade rural com dois ocupantes, carregada de grãos de soja, ensacado, pesando em média 50 quilos cada saco.

Por ser uma área destinada ao plantio de cana-de-açúcar, os policiais estranharam a carregamento de soja e optaram pela abordagem. Após busca pessoal e entrevista, um deles confessou que havia furtado a carga de um trem, além de ter contratado o outro indivíduo para ajudá-lo.

A dupla foi apresentada na Delegacia de Polícia de Fernandópolis; onde foram ouvidos e colocados à disposição da Justiça pelo crime de furto qualificado.