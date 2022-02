Polícia Ambiental prende caçadores com espingarda  

Flagrante ocorreu no Rio São José dos Dourados, em Pereira Barreto/SP.

A Policia Militar Ambiental prendeu dois indivíduos, nesta sexta-feira (25.fev), durante o desencadear das operações Carnaval/Piracema em policiamento náutico pela Represa de Ilha Solteira, no Rio São José dos Dourados, proximidades do canal de acesso ao Rio Tietê, em Pereira Barreto/SP.

De acordo com informações, uma equipe da corporação observou uma movimentação suspeita de atos de caça à margem do manancial, tratando-se de “faxiamento”, método comumente utilizado por caçadores. A fim de verificar, os policiais notaram a presença de dois indivíduos que acabaram abordados; com eles, encontraram uma espingarda, calibre 12, municiada com um cartucho, além de dois outros cartuchos intactos, que foram localizados em um veículo que estava pelas proximidades. Questionados, os homens não apresentavam a documentação da arma de fogo, sendo que um deles assumiu a responsabilidade sobre o armamento.

Diante do flagrante, os indivíduos foram presos e apresentados na Delegacia de Polícia de Pereira, onde foi arbitrado fiança no valor do R$ 2 mil cada, que não foram pagas e eles permaneceram à disposição da Justiça.

Já administrativamente, os indivíduos foram multados em R$ 1 mil cada, “por caçar espécime da fauna silvestre nativa sem a devida autorização da autoridade competente”.