Polícia Ambiental prende caçador por porte ilegal de arma de fogo 

Flagrante ocorreu as margens do Rio São José dos dourados, em Pontalinda/SP.

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e caça predatória as margens do Rio São José dos Dourados, em Pontalinda/SP, nesta terça-feira (13.fev).

De acordo com o apurado, policiais militares ambientais realizavam patrulhamento pela área rural do município, quando em diligências pelas margens do Rio São José dos Dourados, nos fundos de uma fazenda, foi observado um rastro de bicicleta em direção ao rio. Em seguida, localizaram a bicicleta escondida em meio à vegetação e o abordaram o indivíduo que tentava se esconder.

Os policiais realizaram buscas pelas imediações e encontraram uma espingarda cartucheira calibre .28, estando municiada e apta para o uso. Também na posse do abordado foi encontrado um cartucho intacto calibre .28, uma faca, um facão e sacos plásticos, que seriam utilizados para levar os animais abatidos, pois ele afirmou que estava naquele local para caçar animais nativos das espécies Capivara e Paca.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial para as providências de Polícia Judiciária, sendo ainda elaborado o Auto de Infração Ambiental diante da infração ambiental constatada, por praticar ato de caça.

Ainda segundo apurado, não foi arbitrada fiança e o indivíduo permaneceu à disposição da Justiça.