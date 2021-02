Polícia Ambiental multa trio por pesca irregular em Riolândia

Flagrante ocorreu no último domingo, quando 12,2 quilos de Piauçu haviam sido capturados; a parte que estava viva foi devolvida ao habitat, já os sem vida foram doados à instituição filantrópica.

Três pescadores foram autuados pela Polícia Militar Ambiental durante patrulhamento náutico nas proximidades do Porto Brasil, em Riolândia/SP, no último domingo (7).

De acordo com informações, os policiais ambientais flagraram três pescadores amadores em um batelão, e com eles 12,2 quilos de peixes da espécie Piauçu (Leporinus macrocephalus), espécie que à captura está proibida no atual período de piracema.

Os peixes que estavam vivos foram reintegrados em seu habitat no próprio local, já os sem vida foram doados à instituição filantrópica. Foram apreendidos três caniços de carbono e molinete/carretilha, utilizados na prática da infração ambiental.

Os indivíduos foram autuados, em multa simples no valor de R$ 944,90 para cada um dos envolvidos.