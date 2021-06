Polícia Ambiental multa propriedade rural em mais de R$ 80 mil por destruir vegetação nativa  

Segundo a polícia, mais de 15 hectares foram danificados para criação de gado.

Uma propriedade rural foi autuada nesta segunda-feira (7), durante policiamento ambiental em Vitória Brasil/SP, imediações do Córrego Veadão; quando, policiais militares ambientais vistoriaram uma propriedade rural visando atender o relatório de informações técnicas, que é um produto do monitoramento digital realizado através de comparação de imagens de satélite, a fim de instruir a fiscalização em campo das equipes.

De acordo com informações, no relatório constava uma suposta intervenção antrópica em fragmento florestal, sendo constatada a existência de estágio inicial de regeneração, com área total de 15 hectares, que vinham sofrendo transposição de bovinos há vários anos.

Esse método é conhecido como bosqueamento, onde é suprimida a vegetação mais baixa do fragmento, dificultando assim a regeneração natural da vegetação.

Diante do flagrante, foi lavrada uma multa no valor de R$ 82.500,00 por danificar o terreno sem autorização do órgão competente, ficando ainda embargada a área afetada.