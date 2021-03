Polícia Ambiental multa pescadores e apreende 22 metros de rede em Meridiano

Dois pescadores amadores foram multados em R$ 2 mil cada e tiveram apetrechos apreendidos pela equipe.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento de fiscalização de pesca desembarcada no Rio São José dos Dourados, em Meridiano/SP, na noite de quarta-feira (3), quando avistaram uma embarcação com dois indivíduos, efetuando a prática de pesca com a utilização de rede de emalhar.

De acordo com informações, os policiais militares fizeram a abordagem, e com os pescadores amadores foi flagrado o apetrecho, sendo aplicada multa no valor de R$ 2 mil para cada, por pescar mediante a utilização de petrecho proibido.

Ainda na abordagem, foram apreendidos um barco de alumínio, um remo de alumínio, uma bateria, um motor elétrico, uma rede de nylon de 22 metros e um farol cilibrim que ficaram depositados na Sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental em Fernandópolis/SP. Não havia pescado capturado no momento da fiscalização.