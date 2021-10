Polícia Ambiental multa ‘pescador’ no Porto Militão 

Homem que utilizava arbalete foi autuado em mais de R$ 2 mil por excesso de pescado.

A Polícia Militar Ambiental multou um pescador amador com quantidade de peixes maior que a permitida, no acesso a represa de Água Vermelha, no bairro Porto Militão, em Cardoso/SP, no último domingo (3).

De acordo com informações, o homem tinha acabado de sair de uma pescaria com um arbalete, quando os policiais em decorrência da operação “Paz e Proteção” perceberam que a quantidade de peixes capturada estava acima da permitida, sendo ele multado em R$ 2.044,00.

Ainda segundo apurado, os materiais como: roupa de mergulho, arbalete, snorkel, cinto de lastro, dentre outros, foram apreendidos e depositados na sede da Polícia Ambiental de Votuporanga/SP. Os pescados foram doados a entidade beneficente conforme legislação específica.