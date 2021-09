Polícia Ambiental multa homem por pescar com redes em Mesópolis 

Infrator recebeu multa de R$ 1.038,00. Segundo a polícia, ele utilizava redes de nylon e já havia capturado 1,9kg de peixe.

A Polícia Militar Ambiental multou um indivíduo por pescar com método não permitido no Córrego do Arara, em Mesópolis/SP, nesta sexta-feira (10), em decorrência da operação ‘Paz e Proteção’. Os policiais flagraram o pescador utilizando redes de nylon para a captura de peixes.

De acordo com informações, a equipe realizava policiamento ambiental náutico, quando constataram duas redes de náilon duro armadas, em espera, irregularmente, totalizando 85 metros de comprimento; ato infringe as normas gerais de pesca na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, onde preconiza que a distância de uma rede armada a outra, deverá ser de no mínimo 150 metros.

Em seguida, além das redes, foram apreendidos uma embarcação de alumínio, um motor de popa e 1,9kg de pescado – que foi doado ao Projeto AMACOR de Jales/SP.

Ao pescador foi elaborado o auto de infração ambiental no valor de R$ 1.038,00; além de responder por crime ambiental.