Polícia Ambiental multa homem em R$ 4 mil por manter 8 aves silvestres em cativeiro

Flagrante ocorreu nesta sexta-feira (12), no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP.

Um homem foi multado em R$ 4 mil por manter, sem autorização, oito aves silvestres em cativeiro, no bairro Pró-Povo, na zona norte de Votuporanga/SP, nesta sexta-feira (12).

De acordo com informações, os policiais militares ambientais realizavam patrulhamento, em decorrência da Operação Rodovia Mais Seguras, quando a equipe visualizou uma gaiola com uma ave silvestre nativa da espécie Coleiro-Papa-Capim pendurada na parede da frente de uma residência.

Em seguida, ao averiguar o local, foi constatado pelos policiais militares que haviam oito aves nativas sem anilhas de identificação. Diante da infração, um auto de infração foi lavrado no valor de R$ 4 mil, por ter em cativeiro aves da fauna silvestre sem licença do órgão ambiental competente.

Os pássaros, juntamente com as gaiolas e alçapões apreendidos foram depositados na sede do 2º Pelotão de Polícia Ambiental de Votuporanga.

Após realizada a perícia das aves e exame clínico por um médico veterinário, foi providenciada a soltura das aves em seu habitat, sendo que estavam em estado bravio.