Polícia Ambiental multa criador por maus-tratos a galos em Álvares Florence 

Duas aves apresentavam ferimentos de briga. Protetores para bicos e esporas foram encontrados no local. Além da autuação no valor de R$ 6 mil, indivíduo responderá por crime ambiental.

Um indivíduo foi multado por maus-tratos a animais domésticos em Álvares Florence/SP, durante patrulhamento da Polícia Militar Ambiental, em decorrência da operação ‘Paz e Proteção’, nesta sexta-feira (10).

De acordo com informações, a equipe realizava policiamento, quando em vistoria ambiental em uma propriedade rural os policiais verificaram uma criação de galos raça índio; contudo, no local, notaram que os animais se encontravam preparados para rinha, ou seja, com a cristas operadas e as esporas cortadas.

Ainda durante a fiscalização, os agentes constataram que dois galos estavam com vários ferimentos na cabeça, lesões típicas de confronto entre galos; além de encontrarem um rebolo e protetores para bicos e esporas.

Diante dos fatos foi elaborado auto de infração ambiental no valor de R$ 6 mil. Indivíduo responderá por crime ambiental.