Polícia Ambiental localiza 28 kg de carne de capivara e multa homem, em Populina

Um homem foi multado em R$ 14.310,00 em Populina/SP, durante o decorrer da “Operação Gaia”, realizada em todo o Estado de São Paulo pela Polícia Militar Ambiental em comemoração à Semana do Meio Ambiente.

De acordo com informações, os policiais ambientais realizaram policiamento rural pelas imediações do Córrego do Escondido, com vistas à prática de caça predatória, quando em fiscalização em uma propriedade rural, flagraram o depósito de carne de animal da espécie Capivara, totalizando 28,62 kg.

Uma multa simples foi lavrada. A carne foi destinada para o Aterro Sanitário de Jales/SP.