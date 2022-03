Polícia Ambiental intensifica fiscalização no Dia Mundial da Água 

Operação que visa a preservação da ordem pública e a fiscalização de áreas de degradação em ambientes naturais acontece nesta terça e quarta-feira.

A Polícia Ambiental da região de Votuporanga/SP deflagrou nesta terça-feira (22.mar) a operação “Dia Mundial da Água” que consiste em intensificar as ações de policiamento ostensivo nas atividades de preservação da ordem pública e de proteção ao meio ambiente, com enfoque na adoção de medidas de fomento à volumetria e qualidade de nossas águas, por meio da restauração ecológica das áreas de preservação permanente (APP) de mananciais/reservatórios, como forma de garantir a segurança hídrica da população e do Estado.

Ação que segue até esta quarta (23), atua também na prevenção de outros crimes, em especial furtos e roubos, salvaguardando as pessoas em seu patrimônio e a integridade física.

Dia Mundial da Água

No dia 22 de março de 1992, a ONU divulgou um importante documento: a “Declaração Universal dos Direitos da Água”. O texto apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica sobre a questão da água.

A Polícia Ambiental ressalta a importância da água em todos os 365 dias do ano e que precisamos tomar atitudes diárias que colaborem para a preservação e economia deste bem natural.

Ainda segundo a corporação especializada, ‘podemos conservar nossas nascentes e matas ciliares; não descartar lixo em locais inadequados, principalmente nos rios e lagos; economizar água nas atividades cotidianas; reutilizar a água em diversas situações; captar água da chuva; respeitar as regiões de mananciais e divulgar ideias ecológicas para amigos, parentes e outras pessoas”, afirma uma nota divulgada.