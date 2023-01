Polícia Ambiental flagra transporte de 100kg de peixe sem documento de origem 

Produtos foram interceptados em Ouroeste/SP. Empresa responsável foi multada em R$ 5 mil.

Uma ação da Polícia Militar Ambiental interceptou um caminhão que transportava 100kg de postas de pintado, peixe nativo da bacia hidrográfica do rio Paraná, sem comprovação de origem, em Ouroeste/SP.

De acordo com Instrução Normativa do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), que estabelece normas de pesca durante a Piracema, é proibida a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas da bacia hidrográfica do rio Paraná, sem nota fiscal comprovando a origem.

O pintado consta na Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, e os produtos foram apreendidos. A empresa responsável foi autuada em R$ 5 mil.