Polícia Ambiental flagra pesca irregular e homem é multado em Ouroeste

Pescador amador utilizava apetrecho proibido para à prática na terça-feira (9); outro indivíduo que pescava junto conseguiu fugir da abordagem.

Um homem foi multado em R$ 1.046,50 na terça-feira (9) pela Polícia Militar Ambiental pela prática de pesca irregular com uso de redes. Flagrante ocorreu durante policiamento náutico pela represa de Ilha Solteira, no bairro Ribeirão Santa Rita, em Ouroeste/SP.

De acordo com informações, a equipe patrulhava quando flagraram dois indivíduos praticando pesca com redes. Na abordagem, um dos homens conseguiu fugir, já o outro foi contido; contudo, não possuía autorização para praticar a pesca com a utilização do apetrecho, sendo pescador amador.

Em seguida, as duas redes com comprimento de 50 metros cada foram apreendidas, assim como 2,3 quilos de pescado capturado; uma multa simples foi aplicada, diante da irregularidade.