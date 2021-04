Polícia Ambiental flagra pesca em local proibido e multa homens em R$ 4 mil

Ao todo, sete pescadores foram flagrados em três ocorrências distintas. Equipamentos de pesca foram apreendidos; pescados foram destinados à entidade filantrópica.

A Polícia Militar Ambiental flagrou neste domingo (25) duas pessoas na prática de pesca com a utilização de redes de emalhar nas proximidades do bairro Córrego da Arara, em Mesópolis/SP. Os envolvidos foram multados em R$ 4.222,40.

De acordo com informações, durante patrulhamento náutico pela Represa de Ilha Solteira, os policiais ambientais flagraram e abordaram os indivíduos, constatando que se tratavam de pescadores amadores que não possuíam autorização para tal prática com uso do equipamento.

Sendo apreendido 100 metros de redes, além de 5,280 kg de pescado; petrechos foram apreendidos e os peixes doados à Associação Vicentino Francisco de Assis.

Outros dois flagrantes

Ainda no domingo (25), policiais militares ambientais patrulhavam pelas margens do Rio Turvo, em Pontes Gestal/SP, quando flagraram quatro indivíduos pescando em local proibido; eles acabaram multados em R$ 8 mil.

Já no sábado (24), os policiais ambientais fiscalizavam as margens do Rio São José dos Dourados, em Meridiano/SP, quando flagraram um indivíduo pescando em local proibido; ele acabou multado em R$ 1.024,30.