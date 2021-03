Polícia Ambiental flagra pesca com petrecho não permitido e homem é multado em Cardoso

Pescador amador foi flagrado pescando com arbalete; além de 4,5 kg de pescado das espécies Curimbatá, Piau-Três-Pintas e Piranha. Equipamento é permitido apenas para captura de espécies exóticas.

A Polícia Militar Ambiental flagrou um pescador amador praticando pesca subaquática com arbalete na Represa de Água Vermelha, no bairro Bacuri, em Cardoso/SP, no sábado (20). Fiscalização resultou ainda na apreensão de 4,5 kg de pescado das espécies Curimbatá, Piau-Três-Pintas e Piranha.

De acordo com informações, a prática da pesca subaquática com o equipamento é permitida apenas para captura de espécies exóticas, portanto o pescador amador ao capturar espécies nativas com arbalete pratica ato de pesca mediante utilização de método não permitido.

Diante do flagrante foi lavrada uma multa de infração ambiental no valor de R$ 1.090,00.