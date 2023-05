Polícia Ambiental flagra irregularidades durante operação em Votuporanga 

A corporação constatou aves da fauna silvestre mantidas em cativeiro sem autorização. Além de Votuporanga, a fiscalização flagrou irregularidades em Cardoso, Cosmorama, Riolândia e Américo de Campos.

Durante o desencadear da operação “Curumim”, equipes da Polícia Militar Ambiental realizaram fiscalização pelos municípios de Votuporanga/SP, Cardoso/SP, Cosmorama/SP, Riolândia/SP e Américo de Campos/SP, para fiscalizar aves da fauna silvestre mantidas em cativeiro sem autorização do órgão competente, sendo flagrada diversas irregularidades.

Em Votuporanga, a corporação registrou três ocorrências. No primeiro caso, a equipe identificou um canário-da-terra com anilha de identificação adulterada, com o diâmetro interno alargado, ou seja, em desconformidade com sua confecção de fábrica, indicando ter sido confeccionada clandestinamente; além de um Curió também com anilha de identificação adulterada em seu diâmetro e ainda com um corte. Na segunda ocorrência foi constatado um trinca-ferro-verdadeiro com anilha de identificação, porém possuía guia de transporte com validade vencida; na terceira ocorrência, três papagaios-verdadeiros foram flagrados sem anilhas de identificação.

Já em Riolândia, os policiais constataram uma ave nativa da espécie coleirinho aprisionada numa gaiola. Em Cosmorama, dois periquitos-rei aprisionados em gaiolas. Em Cardoso, a corporação localizou três canários-da-terra aprisionados num viveiro, bem como um alçapão de madeira e arame (utilizado para a captura de aves silvestres); já em Américo de Campos, os policiais encontraram um papagaio-verdadeiro desprovido de anilha de identificação.

De acordo com a corporação, todas as aves e gaiolas foram apreendidas, ficando somente os papagaios-verdadeiros com os autuados, como fiel depositário, tendo em vista não haver no presente momento um local para receber essas aves domesticadas; já as aves com anilha de identificação adulterada ficaram depositadas na sede do 2º Pelotão Ambiental de Votuporanga.