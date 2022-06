Polícia Ambiental flagra e multa caçadores na região

Ocorrências foram registradas em Ouroeste/SP e Santa Albertina/SP.

Policiais militares ambientais autuaram três homens em dois municípios da região de Votuporanga/SP, suspeitos de praticar caça de animais silvestres sem autorização do órgão ambiental competente, nesta quinta-feira (9.jun).

De acordo com informações, a no primeiro caso, a corporação realizava patrulhamento pelo município de Santa Albertina/SP, em uma propriedade rural, quando constataram uma armadilha, do tipo jaula, devidamente provida de trato e se encontrava armada e posicionada em meio à vegetação nativa.

Em seguida, já no período noturno, pelo município de Ouroeste/SP, também em uma propriedade rural, dois homens foram surpreendidos caçando e utilizando um cão da raça Pit Bull, três facões, uma faca e duas lanternas.

Os materiais envolvidos nas ocorrências foram apreendidos e o proprietário do cachorro ficou como fiel depositário do animal; os indivíduos foram autuados em R$ 500,00 – cada.