Polícia Ambiental flagra corte de árvores em Floreal

Pratica também foi flagrada em Fernandópolis; infratores serão processados e foram multados.

Na última (30), um homem foi autuado por Policiais Ambientais de Votuporanga após ser flagrado cortando 21 árvores nativas em Floreal. O registro do flagrante ocorreu durante a Operação Interior Mais Seguro. Na fiscalização os policiais encontraram a devastação em uma Área de Preservação Permanente (APP), com o corte das espécies angico-branco e guariroba.

O responsável pela propriedade rural foi autuado em mais de R$ 6 mil e vai responder por crime ambiental.

FERNANDÓPOLIS

Em Fernandópolis, a Polícia Ambiental também flagrou outra ação criminosa em um canavial. No local, os policiais flagraram a supressão de 92 árvores de espécies nativas. Ficou constatado que as plantas foram arrancadas e destruídas, supostamente com o uso de máquinas agrícolas. Elas são das espécies Cabelo de Nego, Crista de Galo, Farinha Seca, Ipê e Amendoim. O infrator foi multado em mais de R$27 mil e vai responder criminalmente por devastação ambiental.