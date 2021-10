Polícia Ambiental encontra peixes mortos em rio de Pontalinda 

Segundo a Cetesb, no mesmo período de anos anteriores foram registradas ocorrências de mortandade de peixes por causa da retomada das chuvas.

Peixes mortos foram encontrados por policiais ambientais no rio São José dos Dourados, entre Pontalinda/SP e Auriflama/SP, na quarta-feira (27).

De acordo com a Polícia Militar Ambiental de Rio Preto/SP, a equipe recebeu uma denúncia relacionada ao caso e, no local, encontrou peixes da espécie Piau-Três-Pintas mortos.

Ainda segundo a polícia, não havia indícios de descarte irregular de produtos químico. Contudo, a mortandade pode ter sido causada pelo volume de água de chuvas registradas na região nos últimos dias. A polícia informou que entrou em contato com a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) e relatou sobre o caso.

A companhia explicou que as chuvas provocam mudanças no regime hídrico do corpo d’água, provocando mudanças de qualidade, com consequente diminuição do oxigênio dissolvido que pode levar a episódios de mortandade.

A Cetesb informou que no mesmo período de anos anteriores foram registradas ocorrências de mortandade de peixes por causa da retomada das chuvas.

*Informações/g1