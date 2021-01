Polícia Ambiental detém homens com armas de fogo em Cosmorama

Segundo a polícia, foram apreendidas munições e uma espingarda de pressão adaptada para o calibre 22, além de uma carabina Winchester calibre 44. Homens foram liberados e responderão em liberdade.

Policiais militares ambientais realizavam patrulhamento pelo bairro Roseira, em Cosmorama/SP, nesta quarta-feira (27), quando foram informados que um indivíduo estaria praticando atos de caça predatória na propriedade onde trabalha, além de supostamente possuir carne de animal silvestre em sua residência.

Os policiais militares foram até a propriedade e após conversar com o morador, constataram se tratar de um controlador da espécie “javali”, e não possuía carne de animal silvestre; porém possuía uma espingarda de pressão adaptada para o calibre 22, sem marca ou numeração aparentes, além de 11 munições intactas e uma deflagrada, todas do mesmo calibre.

Questionado, ele teria relatado que seu irmão também possuía uma arma de fogo em sua posse, sendo uma carabina da marca Winchester, calibre 44, além de 12 munições intactas e duas deflagradas, todas do mesmo calibre, entregando-as espontaneamente.

Diante do fato de não possuírem documentação do armamento, os indivíduos e objetos foram apresentados na Delegacia de Polícia Civil de Cosmorama, onde as armas e munições permaneceram apreendidas, já os homens foram liberados e responderão em liberdade.