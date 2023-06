Polícia Ambiental detém homem por porte de maconha e pesca com tarrafa

Flagrante ocorreu nas imediações do Córrego Santa Rita, em Populina/SP.

Um homem foi detido pela Polícia Militar Ambiental por porte de maconha e pesca com tarrafa, nesta segunda-feira (5.jun), nas imediações do Córrego Santa Rita, em Populina/SP.

De acordo com o apurado, os policiais, durante as operações “Impacto” e “Semana do Meio Ambiente”, realizavam policiamento ambiental nos fundos de uma propriedade rural, imediações do córrego, cientes de que o local é propício para a prática de caça, quando flagraram na sede do imóvel um indivíduo na posse de uma tarrafa de nylon duro, e ainda em cima de uma mesa um potinho plástico com uma certa quantidade de erva esverdeada sugestiva para maconha.

Após pesquisa criminal os policiais constataram que o abordado possuía passagem por tráfico de drogas.

O suspeito foi detido e apresentado na Delegacia de Polícia de Populina, onde o caso foi registrado como porte de droga para consumo.

Um auto de infração ambiental foi lavrado e a tarrafa apreendida, sendo depositada na sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental de Fernandópolis/SP.