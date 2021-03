Polícia Ambiental deflagra operação em comemoração ao Dia Mundial da Água

Para marcar a data, a Polícia Militar Ambiental, desencadeará em todo o Estado, nos dias 22 e 23 de março, a Operação #DiaDaÁgua, com o emprego de mais de 1.200 policiais militares e 450 viaturas, inclusive viaturas náuticas e drones.

O dia 22 de março de 2021 é uma data destinada a celebrar a importância de um dos recursos naturais mais essenciais para a existência de nosso planeta: a água. Tão necessária para a manutenção da vida, inclusive atualmente, torna-se mais essencial ainda, seja no ato de lavar as mãos, seja no suporte ao funcionamento de equipamentos hospitalares ou na geração de energia elétrica que tornam o isolamento social mais suportável.

Atitudes como o uso e o reuso conscientes da água, a conservação das nascentes e das matas ciliares, a redução no consumo, a reciclagem e o descarte correto do lixo, o respeito às regiões de mananciais são algumas atitudes que podem garantir que haja água potável para as presentes e futuras gerações.

Para marcar ainda mais essa data, a Polícia Militar Ambiental, desencadeará em todo o Estado, nos dias 22 e 23 de março, a Operação #DiaDaÁgua, com o emprego de mais de 1.200 policiais militares e 450 viaturas, inclusive viaturas náuticas e drones, que realização o policiamento ostensivo marítimo e terrestre com vistas aos infratores do Meio Ambiente, sobretudo aos que põem em risco a Qualidade de Vida, a Segurança e a Saúde Pública.

De acordo com a corporação, o objetivo específico da operação é realizar a prevenção a ocupações irregulares e parcelamentos ilegais em Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais. A atividade consiste em uma das atribuições da Polícia Militar Ambiental na repressão a ações degradadoras da flora. Ocupações irregulares comprometem a segurança e saúde públicas dos moradores desses locais e dos que dependem do abastecimento proveniente dos mananciais.