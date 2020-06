Polícia Ambiental de Fernandópolis recupera produtos de furtos na zona rural

Policiais Militares do 4º Batalhão de Polícia Ambiental prenderam em flagrante um indivíduo que havia acabado de realizar um furto em uma propriedade rural no município de Pedranópolis/SP. Durante policiamento ambiental ouviram pela rede de rádio que acabara de ocorrer um furto de objetos em uma propriedade rural. Por conhecerem muito bem a região tomaram uma rota que possivelmente o suspeito passaria e logo avistaram o veículo em que segui o individuo, sendo abordado na sequencia. Em seu interior foram encontrados diversos produtos de furto, como sacos de milho, 01 botijão de gás e 02 conjuntos de ordenha, que se apurou que haviam sido furtados de algumas propriedades da região. Foi dada voz de prisão ao infrator, sendo conduzido juntamente com os materiais furtados ao Plantão Policial de Fernandópolis/SP, onde compareceram também algumas vítimas de furto da região que reconheceram os bens furtados. O infrator tem várias passagens por furto e é egresso do sistema prisional.