Polícia Ambiental constata derrubada de 16 árvores nativas e multa fazendas

Propriedades rurais não tinham autorização para o corte das espécies e receberam autuações nesta terça-feira (1º), em Urânia/SP.

Duas propriedades rurais receberam multas que totalizaram R$ 4.800,00 pela derrubada de 16 árvores nativas, em Urânia/SP, nesta terça-feira (1º). As autuações foram emitidas pela Polícia Militar Ambiental em decorrência das operações Gaia e Paz e Proteção.

De acordo com informações, os policiais militares ambientais realizavam patrulhamento quando contataram em duas propriedades próximas do Córrego da Porteira, o corte indevido de 16 árvores nativas das espécies: amendoim bravo, embaúba dentre outras.

No local, a equipe foi informada pelos proprietários, de que eles realizaram a substituição de uma cerca de divisa entre as propriedades, sendo tal fato de comum acordo, porém não possuíam autorização do órgão ambiental competente para tal finalidade.

Como houve o consentimento de ambos proprietários para a degradação ambiental e pelo fato de as árvores cortadas estarem inseridas na divisa das fazendas, foram lavradas as multas “por explorar qualquer tipo de vegetação nativa, correspondente a oito árvores [para cada proprietário] de domínio privado, sem autorização do órgão competente”, no valor de R$ 2.400,00 cada.

Ainda segundo apurado, não houve apreensão da lenha resultante das árvores, pois já haviam sido retiradas.