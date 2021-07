Polícia Ambiental captura procurado pela Justiça em Américo de Campos

Indivíduo era procurado pela Justiça de Votuporanga/SP, por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Um homem que constava como procurado pela Justiça foi preso nesta terça-feira (19), durante policiamento ambiental em Américo de Campos/SP.

De acordo com informações, a equipe da Polícia Militar Ambiental realizava patrulhamento pela área urbana do município, quando ao realizar fiscalização de plantel de um criador amadorista de pássaros; após consulta via COPOM (Centro de Operações da Polícia Militar) que o indivíduo era procurado pela Justiça de Votuporanga/SP, por praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Diante do fato, o abordado foi preso e apresentado na Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.