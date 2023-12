Polícia Ambiental captura procurado pela Justiça 

Indivíduo de 36 anos é apontado como autor de um homicídio em Jales/SP, no último dia 25 de novembro; ele embarcava em um ônibus com destino ao Estado do Maranhão.

Neste domingo (3.dez), após informações articuladas entre a Polícia Ambiental de Fernandópolis/SP e de São José do Rio Preto/SP a respeito do autor de um homicídio em Jales/SP, no dia 25 de novembro, uma equipe durante patrulhamento de Atividade Delegada, recebeu as informações de que o indivíduo embarcava em um ônibus para o Estado do Maranhão.

Em seguida, em posse dessas informações, a equipe abordou o J.C.S., que inclusive, já possuía um mandado de prisão preventiva emitido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Jales, no interior de um ônibus. Após fiscalizar a bagagem foi encontrada uma porção de maconha.

O indivíduo foi apresentado na Central de Flagrantes de Fernandópolis, onde foi ouvido e colocado à disposição da Justiça.