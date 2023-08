Polícia ambiental autua trio por pesca irregular em Mira Estrela 

Quase 75 kg de pescado foi apreendido e doado ao Asilo São Vicente de Paulo de Fernandópolis/SP.

Policiais militares ambientais apreenderam quase 75 kg de pescado na madrugada da última terça-feira (1º.ago) e autuaram três indivíduos durante patrulhamento pela Represa de Água Vermelha, no bairro Taquari, em Mira Estrela/SP.

De acordo com o apurado, os agentes realizavam policiamento náutico, em decorrência da operação Impacto, quando avistaram uma embarcação cruzando o represado com três pessoas; após a abordagem, durante a busca pessoal e vistoria no interior da embarcação, os PMs flagraram equipamentos utilizados para a pesca, como: arbaletes e iluminação artificial, sendo esta prática de pesca com iluminação artificial proibida pela legislação.

Após a pesagem do pescado que estava na embarcação foi constatado a captura de 74,150 kg de pescado das espécies Tucunaré e Tilápia, além de um exemplar da espécie nativa Pintado.

Foram apreendidos os petrechos pertencentes a cada pescador, como a embarcação e motor de popa, arbaletes, lanternas de Led, máscara de mergulho, facas, nadadeiras e roupa de mergulho.

Diante do exposto, administrativamente foram confeccionados os autos de infração ambiental em desfavor de cada infrator com valor da multa simples em R$ 4.966,00, “por pescar mediante a utilização de método não permitido”, já majorado o valor da multa por ser período noturno.

O pescado apreendido foi doado ao Asilo São Vicente de Paulo de Fernandópolis/SP. Os equipamentos foram apreendidos e depositados na sede do 1º Pelotão de Polícia Ambiental de Fernandópolis.