Polícia Ambiental autua sitiante em R$ 124 mil por degradação ambiental 

Flagrante ocorreu em Álvares Florence/SP; área de 10 hectares foi embargada.

O dono de uma propriedade rural localizada em Álvares Florence/SP, foi autuado pela Polícia Militar Ambiental em R$ 124 mil, nesta quinta-feira (22.jun), por degradação ambiental.

De acordo com o apurado, a equipe realizava policiamento ambiental pela região, quando em vistoria por sítio, que possui como principal atividade a pecuária, constatou que a vegetação nativa vem sendo degradada ao longo dos anos em maciços florestais, inclusive dentro da APP (Área de Preservação Permanente).

Diante do flagrante foram lavrados oito autos de infração ambiental, por ter ocorrido desmatamento da área, corte de 75 árvores e o bosqueamento pelo pisoteio dos bovinos, sendo o proprietário responsabilizado com multa no valor de R$ 124.160,00; além do embargo de uma área de 10 hectares, conforme Lei de Crimes Ambientais.

O pecuarista também responderá pelo crime ambiental e terá que reparar os danos.